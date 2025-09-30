TOKİ eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek. Sosyal konut hamesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek. Peki TOKİ kiralık konutlar nerede hangi ilde yapılacak? TOKİ kiralık konut başvurusu ve şartları nasıl olacak?
TOKİ kiralık konutlar nerede hangi ilde yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda müjdesini verdiği 81 ilde 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin bilgi aktarıldı.
Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar bölgede 304 bin konut teslim edilirken, deprem bölgesinin yeniden inşasıyla edinilen tecrübe, yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürülecek ve TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.
Proje ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek, diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.
Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.
Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, sosyal konut projelerine ek olarak İstanbul’da ayrı olarak kiralık konut yapılacağını belirterek, "Anadolu yakasında, Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul’daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek dengelemek suretiyle yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul’umuza, vatandaşlarımıza bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız." demişti.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?
Konutların illerde hangi bölgelerde inşaa edileceği illere göre kaç adet konut yapılacağı gibi ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını başlatmaya hazırlanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje için düğmeye basıldığını belirtirken, gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, 3 çocuklu ailelere öncelik verileceğini açıkladı. Bu açıklamaya göre, projede yaklaşık 500 bin konut inşa edilecek ve deprem bölgesinde hak sahibi olmayanlara, gençlere, 3 çocuklu ailelere, şehit-gazi yakınlarına öncelik verilecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu bilgileri vermişti: “Önümüzdeki ay sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşıyor olacak. Burada deprem bölgesine bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut kapsamında konutlarımızı yapacağız."