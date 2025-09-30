TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını başlatmaya hazırlanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje için düğmeye basıldığını belirtirken, gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, 3 çocuklu ailelere öncelik verileceğini açıkladı. Bu açıklamaya göre, projede yaklaşık 500 bin konut inşa edilecek ve deprem bölgesinde hak sahibi olmayanlara, gençlere, 3 çocuklu ailelere, şehit-gazi yakınlarına öncelik verilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.