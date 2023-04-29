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Erdoğan'ın konuşmasını en ön safta izleyen TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'in dua ettiği anlar kameraya yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'in 3'üncü gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan, kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, Erdoğan'ı en ön safta izledi. Hafız olan Akşit'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ettiği anlar görenleri duygulandırdı.

13:16 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua ettiği anlar görenleri duygulandırdı.

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua ettiği anlar görenleri duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Togg ile giriş yaptıkları 6'ıncı TEKNOFEST alanında karanfillerle karşılandı.

Erdoğan kendisini bekleyen coşkulu kalabalığı selamladıktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıktı.

TEI Genel Müdürü Akşit Erdoğan için dua etti

Erdoğan, vatandaşlara hitap ederken TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit de en ön safta yar aldı. Hafız olan Akşit'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ettiği anlar Yeni Şafak kameralarına yansıdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te: Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te: Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST alanına Togg ile geldi. İki lider Kızılelma ve Hürjet'e imza atacak. Erdoğan, ''Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Tam bağımsızlık hayalini gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz'' açıklamasında bulundu. Aliyev, ''Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için büyük rol oynuyor. Türk Savunma Sanayii bugün bütün dünya tarafından kabul ediliyor. Yakında zamanda Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacak. Kızılelma kısa zamanda Azerbaycan semalarında da olacak'' ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'a da canlı bağlanan Erdoğan, ''Değerli kardeşim İlham Bey, Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber oldu. İlham gardaşım Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut size verdi. Camisiyle, yurduyla beraber adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun temelini atacağız'' dedi.


#Mahmut Akşit
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Teknofest
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