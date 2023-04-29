Erdoğan'ın konuşmasını en ön safta izleyen TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'in dua ettiği anlar kameraya yansıdı

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua ettiği anlar görenleri duygulandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Togg ile giriş yaptıkları 6'ıncı TEKNOFEST alanında karanfillerle karşılandı.
Erdoğan kendisini bekleyen coşkulu kalabalığı selamladıktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıktı.
TEI Genel Müdürü Akşit Erdoğan için dua etti
Erdoğan, vatandaşlara hitap ederken TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit de en ön safta yar aldı. Hafız olan Akşit'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ettiği anlar Yeni Şafak kameralarına yansıdı.