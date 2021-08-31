Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını dönen Ali Narin hakkında CHP'den ilk açıklama

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümü kutlamalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını dönmüştü.
CHP'liler, Erdoğan'ın "Zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hakim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz" şeklindeki mesajının siyasi olduğunu savunmuştu.
"DOĞRU BULMUYORUZ"
Bu davranışa ilişkin CHP'den ilk açıklama parti sözcüsü ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan geldi. CHP MYK'sı sonrası açıklamalarda bulunan Öztrak, CHP'li ilçe başkanının davranışını doğru bulmadıklarını söyledi.
İŞLEM YAPILMAYACAK
Öztrak, bu davranışa ilişkin soru üzerine ''Kadıköy ilçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz'' cevabını verdi. Ali Narin hakkında işlem yapılıp yapılmayacağına yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı.