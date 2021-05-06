Ergani Belediyesi ekonomik durumu iyi olmayan ailelere yardım kolilerini dağıtıyor

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Sn. Abdulselam ÖZTÜRK'ün talimatlarıyla başlatılan çalışmalarla,

Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, içerisinde kuru fasulye, un, çay, barbunya, zeytin, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, kakaolu fındık kreması, ay çiçek yağı, helva, şeker ve salça bulunan gıda yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Dağıtım çalışmalarına katılan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Sn. Abdulselam ÖZTÜRK İstasyon, Şirinevler ve Bagür mahallesinde bulunan, maddi durumu iyi olmayan 1000 ailenin kapısını çalarak, gıda paketi yardımında bulundu. Mahallelerdeki çocuklara hediye dağıtan Kaymakam ÖZTÜRK, vatandaşlarla sohbet ederek, beklentilerini dinledi. Kaymakam ÖZTÜRK “Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Sosyal belediye olmanın bir gereği olarak yardım hizmetlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.