Erguvan Bayramı Yuldırım'da yeniden can buldu

Bursa Yıldırım Belediyesi, 14’üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı yaptığı Erguvan Bayramı geleneğini ilçede yaşatıyor. Bursa Valiliği’nin desteklediği, Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen tarihi gelenek ‘Emir Sultan Anma ve Erguvan Bayramı’ etkinliği mehteran konserleri, geleneksel sanatlar ebru, hat ile ahşap yakma performansları, söyleşiler ve müzik dinletileriyle başladı. Osmanlı’ya başkentlik yapan Bursa’nın merkez ilçesi Yıldırım’da Emir Sultan Meydanı’nda düzenlenen Erguvan Bayramı’nda dev kazanlarda köfteli çorbalar pişirildi, Osmanlı Erguvan şerbeti ile birlikte etkinliğe katılan Bursalı vatandaşlara ikram edildi.

DEĞERLER YAŞAYACAK

Yıldırım Belediyesi’nin Emir Sultan’ı anmak ve 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın değerlerini yaşatmak adına düzenlediği ‘Emir Sultanı Anma ve Erguvan Bayramı’ etkinliklerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve vatandaşlar katıldı. 3 gün sürecek Erguvan Bayramı kutlamaları kapsamında akademisyenler Erguvan Sohbetleri ile katılımcıları bilgilendirecek olup şiirler ve müzik konserleri ile vatandaşlara unutamayacakları bir bayram yaşatacak.

REKLAM

BAYRAM, 600 YILLIK GELENEK

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa’nın tarih, kültür ve manevi kimliğinde çok önemli bir yere sahip olan Emir Sultan Hazretleri’ni ve onunla özdeşleşen ‘Erguvan Bayramı’nı Yıldırım’da yaşatıyoruz. Zira Erguvan Bayramı Yıldırım’ın kültürü ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır. 600 yıllık geleneğimiz olan Erguvan Bayramı’nı inşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak kutlayacağız ve Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız” dedi.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE MİRAS

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Bursa için ‘ruhaniyetli şehir’ tabirini kullanır. Emir Sultan Hazretleri’nin ocağı talebeye okul, halka sohbet salonu, âlimlere ilmi tartışma yeri, sultanlara ve komutanlara ziyaretgâh olmuştur. Devrin entelektüel tabakası ile halk burada kaynaştırılmıştır. 600 yılı aşkın süredir Emir Sultan Hazretleri ve gönül dostları Erguvan Bayramı’nda birleşmişlerdir. Bu yüzden Erguvan Bayramı geçmişten geleceğe önemli bir kültür mirasıdır” sözlerini kullandı.