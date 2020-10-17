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ANKARA

Ermenistan garantör ülke olduğumuz Nahçıvan’a saldırdı: ​Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek

Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek

Karabağ’da askeri olarak fiyasko yaşayan Ermenistan tehlikeli bir provokasyona başladı. Türkiye’nin garantör olduğu Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne dün roketle saldıran Erivan böylece cepheyi genişletmeyi ve Batı’nın desteğini almayı planlıyor. Dışişleri, ateşle oynayan Ermenistan’ı “Sonuçlarını iyi hesap et” diyerek uyardı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye’nin garantör olduğu Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne dün roketli saldırı yapıldı.
Türkiye’nin garantör olduğu Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne dün roketli saldırı yapıldı.

Ermenistan, işgal ettiği Karabağ’da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında köşeye sıkışınca Türkiye’nin garantör olduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne saldırdı. Ordubad iline düzenlenen saldırıda sivil halk zarar görmezken, saldırı Türkiye’yi savaşa çekmeyi amaçlayan kışkırtıcı bir girişim olarak yankılandı. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsü uyarınca, ülkeye yapılan her türlü saldırı girişimi Türkiye topraklarına yapılmış sayılıyor. Azerbaycan’da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılarının ardından terör devleti Ermenistan Nahçıvan’da da sivilleri hedef aldı. Ermenistan’ın Nahçıvan’a yönelik saldırısını dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu.

Ortodoks Kilisesi Sözcüsü: Biz Ermenistan'a saldırmıyoruz, topraklarımızı geri alıyoruz
OYNAT 01:16
Ortodoks Kilisesi Sözcüsü: Biz Ermenistan'a saldırmıyoruz, topraklarımızı geri alıyoruz
Azerbaycan'daki Rus Ortodoks Kilisesi sözcüsü Konstantin Pominov, işgalci Ermenistan'ın tutumuyla ilgili, 'Ermenistan bu savaşı Hristiyanlara karşı bir savaş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bu bir saçmalık. Biz Ermenistan'a saldırmıyoruz. Sadece kendi topraklarımızı geri alıyoruz' ifadelerini kullandı.


ORDUBAD’A SALDIRI

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

KIŞKIRTICI GİRİŞİM

Ermenistan’ın saldırısına dün akşam saatlerine kadar Nahçıvan’dan bir karşılık verilmedi. Ancak Karabağ saldırılarının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatta zor durumda kalan Ermenistan için ikinci bir cephe açmak anlamına gelen bu kışkırtıcı girişim şaşkınlıkla karşılandı.

Ordu ilerliyor
GÜNDEM
Ordu ilerliyor

ERMENİSTAN’IN BÜYÜK ZARARINA OLUR

Ermenistan, Türkiye garantörlüğündeki Nahçıvan’a saldırarak Türkiye’yi çatışmaya çekmek ve müdahale etmeye zorluyor. 1924 yılında Ermenistan’ın Zengezur’u işgaliyle Azerbaycan ile sınırı kesilen Nahçıvan, Ankara ve Tahran arasında 1932 yılında yapılan toprak değiş tokuşu ardından Türkiye ile 17 kilometrelik bir sınıra sahip olmuştu. Nahçıvan ile sınırı olan Türkiye’nin özerk cumhuriyete yönelik saldırılara kayıtsız kalamayacağı vurgulanıyor. Askeri kaynaklar, Nahçıvan ordusunun gücünden bahsederken, olası bir Nahçıvan cephesinin Ermenistan’a yarar getirmek bir yana ciddi kayıpları göğüslemesi gerektiğini değerlendiriyor.

Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker Terter'i terk etmiyor: Vatanları için görevlerinin başındalar
FOTOĞRAF 12
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Azerbaycan'ın 150 bin nüfuslu Terter kenti, günlerdir Ermenistan ordusunun saldırısı altında.
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Tarım ve hayvancılıkla geçinen Terter halkı, saldırılar karşısında güvenlik amaçlı başka kentlere yerleştirildi.
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Bazıları ise evlerinin zemin katında oluşturdukları sığınaklarda yaşamaya devam edip Terter'i terk etmiyor.
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Kadın doğum uzmanı Nazile Tehmezova ve eşi mühendis Ramiz Hüseyinov'un (66) evi dün gece Ermenistan'dan atılan top mermilerinin hedefi oldu.
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Etrafa saçılan şarapnel parçalarından dolayı hem evi hem de bahçe kapıları delik deşik olan çift, geceyi evlerinin zemin katında geçirdi.
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Evlerini ve Terter'i terk etmeyeceklerini anlatan Hüseyinov, “Eşim bazen tedavi için askerlere ve kadınlara yardıma gidiyor. Biz buradan ayrılmıyoruz. Ermeniler sürekli buraya ateş ediyor. Eve geldiğimizde bir anda bomba düştü. Evimizin duvarları titredi. Türk halkının da canı sağ olsun. Başımızın üstünden yüzlerce bomba geçiyor ama biz burayı terk etmiyoruz” dedi.
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Zaman zaman yaralanan askerlerin tedavisi zaman zaman da Terter halkı ile ilgilenen Nazile Tehmezova, atılan bombalardan dolayı hamile olan kadınların doktora büyük ihtiyaç duyduğunu söyledi.
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Cephede yaralanan askerlerin de tedavisi için sürekli yardıma koştuğunu ifade eden Nazile Tehmezova, “Can korkumuz var ama Ermenistan'dan korkmuyoruz. Ordumuza güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Türk kardeşlerimize güveniyoruz. Karabağ bizimdir. 3 defa bomba attılar ve toz duman oldu her yer. Korktuk ama geçti. Lazım olunca hemen göreve gidiyorum” dedi.
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Terter kentinde, yoğun bombardıman altında olan noktalarda etrafa saçılan şarapnel parçaları ise dikkat çekiyor. Her biri en az 10 santimetrelik çelikten oluşan bu şarapnel parçaları bombanın düşmesinin hemen ardından kontrolsüzce etrafa saçılarak canlı cansız her şeye zarar veriyor.
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Azerbaycan'da evi bombalanan doktor, asker Terter'i terk etmiyor: Vatanları için görevlerinin başındalar
Azerbaycan'ın Terter kentinde Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı altında yaşayan halk, zaman zaman evlerine isabet eden bombalarla korku dolu anlar yaşıyor. Bombaların hedefi olan yerlerden biri de doktor Nazile Tehmezova'nın (65) evi oldu. Tehmezova, tüm tehlikeye rağmen askerlere ve halka yardım için evini terk etmeyeceğini söyledi.


TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE

Özel statüsü 16 Mart 1921 Moskova Anlaşmasıyla, “başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan’ın himayesine bırakılan” ve bu statünün 13 Ekim 1921 Kars Antlaşması’yla da teyit edildiği Nahçivan, Mustafa Kemâl Paşa’nın ‘Türk Kapısı’, Kazım Karabekir Paşa’nın da ‘Şark Kapısı’ olarak nitelediği, Türkiye açısından Ermeni saldırılarına karşı muhafazası büyük önem taşıyan bir bölge. Söz konusu antlaşmalar uyarınca da Türkiye, garantör olarak bu saldırıyı kendi topraklarına saldırı nispetinde görüyor.

Toplu kaçış başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan ordusunun 18. Motorize Piyade Tümeninin personeli arasında firar hallerinin arttığı, 5. muhrip alayı personeli arasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu bilgisi paylaşıldı. 10. alayın savunma hattına gönüllüleri taşıyan bir aracın Azerbaycan ordusunca vurulması sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu, Ermenistan güçlerinin çok sayıda zırhlı aracı bırakarak geri çekildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun 9. motorize tüfek alayının topçu bataryasını imha ettiği, alayın komutan yardımcısının yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Dağlık Karabağ'a Ermenistan'ın yanında savaşmaya gelen bazı paralı askerlerin savaşmayı reddettiği ifade edildi.

Sonuçlarını iyi hesapla

Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığının görüldüğü kaydedildi. Türkiye’nin ortak sınırının bulunduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırının, çatışmayı Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin “yeni ve tehlikeli bir örneği” olduğu kaydedilen açıklamada, Ermenistan’ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, “İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir. Can Azerbaycan’la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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