Ersan Şen: Kenan Evren bana göre suçsuzdu

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. FETÖ'yle ilgili çelişkili açıklamalarına yönelik soruya verdiği cevapta, darbeci Kenan Evren'in suçsuz olduğunu savundu. Şen, "Anayasanın 15. maddesini kaldırıp geriye doğru işletirsen bana göre suçsuzdu" ifadelerini kullandı.
FETÖ'den yargılananların konuşulduğu kısımda verdiği örnekte, "Kenan Evren bana göre suçsuzdu" dedi. Şen, "Kenan Evren’le ilgili yargılama yıllar sonra başladı. Suçlu mu suçsuz mu bilebildik mi ‘hayır’ Bence suçsuzdu. Anayasanın 15. maddesini kaldırıp geriye doğru işletirsen bana göre suçsuzdu" ifadelerini kullandı.