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POLİTİKA

Ersan Şen: Kenan Evren bana göre suçsuzdu

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. FETÖ'yle ilgili çelişkili açıklamalarına yönelik soruya verdiği cevapta, darbeci Kenan Evren'in suçsuz olduğunu savundu. Şen, "Anayasanın 15. maddesini kaldırıp geriye doğru işletirsen bana göre suçsuzdu" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersan Şen: Kenan Evren bana göre suçsuzdu
Ersan Şen

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını cevaplandırdı.

"17-25 ARALIK MİAT DEĞİL"

Karagöz'ün, FETÖ'ye bakışını ve FETÖ yayın organlarında yaptığı açıklamaları sorması üzerine Şen, 17-25 Aralık'ı miat kabul etmediğini, ve bunu önemli görmediğini söyledi.

Ersan Şen: Kenan Evren bana göre suçsuzdu
OYNAT 00:41
Ersan Şen: Kenan Evren bana göre suçsuzdu
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. FETÖ'yle ilgili çelişkili açıklamalarına yönelik soruya verdiği cevapta, darbeci Kenan Evren'in suçsuz olduğunu savundu. Şen, 'Anayasanın 15. maddesini kaldırıp geriye doğru işletirsen bana göre suçsuzdu' ifadelerini kullandı.

"EVREN BANA GÖRE SUÇSUZDU"

FETÖ'den yargılananların konuşulduğu kısımda verdiği örnekte, "Kenan Evren bana göre suçsuzdu" dedi. Şen, "Kenan Evren’le ilgili yargılama yıllar sonra başladı. Suçlu mu suçsuz mu bilebildik mi ‘hayır’ Bence suçsuzdu. Anayasanın 15. maddesini kaldırıp geriye doğru işletirsen bana göre suçsuzdu" ifadelerini kullandı.

Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem
GÜNDEM
Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem

Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem
OYNAT 01:21
Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında kendisi hakkında yapılan 'her konu hakkında konuşuyor' yorumuna ve 'her şeyolog' yakıştırmasına cevap verdi. Bilmediği meseleler hakkında ahkam kesmediğini söyleyen Şen, 'Benim reytingim olduğu için yayınlara çağrılıyorum. Hem vatandaş hem hukukçu kimliğim ile konuşuyorum. Her programa çalışarak gelirim' dedi.
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