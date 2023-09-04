Ersin Tatar Türk askeri çekildiği an GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefinin Kıbrıs Türkleri olacağını söyledi

"Türk askeri Ada'dan çekildiği an, GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Kıbrıs Türkleri olur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Limasol'daki olaydan çıkaracağımız sonuç budur. Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin burada bulunması, bizler için yaşamsal öneme sahiptir. Limasol saldırıları bu bakımdan bizim gündemimizdedir."