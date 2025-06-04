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Erzincan haber: Mezbahaneler bayrama hazır

Erzincan haber: Mezbahaneler bayrama hazır

22:424/06/2025, Çarşamba
G: 5/06/2025, Perşembe
IHA
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Mezbahaneler bayrama hazır
Mezbahaneler bayrama hazır

Erzincan genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimden geçirildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda Erzincan halkının sağlıklı ve kaliteli ete ulaşmaları için mezbahalardaki denetimlerini sürdürüyor.


Ekipler, mezbahalarda başta hijyen kuralları olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yönetmelik ve talimatlara uygunluk açısından denetimde bulundular.

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