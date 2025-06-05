Erzincan'da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı

Erzincan'da 54 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 26 şahıs yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 54 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 26 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 26 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
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