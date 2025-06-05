Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan'da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı

Erzincan'da aranması bulunan 26 şahıs yakalandı

11:395/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Erzincan'da 54 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 26 şahıs yakalandı.
Erzincan'da 54 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 26 şahıs yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 54 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 26 şahıs yakalandı.

Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 26 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

#Erzincan
#Denetim
#hapis cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar