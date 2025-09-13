Erzincan'da düğün eğlencesi zehir oldu: 106 kişi hastanelik oldu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiği anlatılan açıklamada, "Altınbaşak beldemize toplam 8 adet 112 ambulansı ve 24 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Olaydan etkilenen bazı vatandaşlarımız da gerek Üzümlü Devlet Hastanesine gerekse de Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kişisel başvuru yaparak ulaşım sağlamışlardır." ifadesine yer verildi.

"Vatandaşlarımızın Üzümlü Devlet Hastanesi’nde ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk tetkikleri sonrası gıda zehirlenmesi olayı olduğu tespit edilmiş olup derhal tedavilerine başlatılmıştır. Gıda zehirlenmesi olayından toplam 106 vatandaşımız etkilenmiş olup 12 Eylül 2025 tarihi, saat 22.10 itibarıyla 67 vatandaşımız gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 39 vatandaşımızın tedavileri Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. Tedavileri devam eden vatandaşımızın genel sağlık durumları iyi olup tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir. Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır."