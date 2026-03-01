Yeni Şafak
Erzincan'da eritmek istediği kurşun patladı: Bir kişi yaralandı

Ağır yaralanan Muhammet A. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzincan’da ocakta kurşun eritmeye çalışırken meydana gelen patlamada 43 yaşındaki Muhammet A. ağır yaralandı, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da ocakta erittiği kurşunun patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi 1206. sokaktaki apartmanın birinci katında oturan Muhammet A. (43), ocakta kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

