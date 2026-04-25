Erzincan’da iki araç çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaza, Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Tekin Civaş Bulvarı’nda meydana geldi. A.T. (47) idaresindeki 06 EV 4383 plakalı otomobil ile E.Ü. (41) yönetimindeki 24 EA 103 plakalı SUV tipi araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.T. (63), C.T. (10), M.Ü. (11) ve R.Ü. (6) yaralandı.