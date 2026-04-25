Erzincan’da iki araç çarpıştı: 6 kişi yaralandı

18:3325/04/2026, Cumartesi
IHA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Erzincan’da iki aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Tekin Civaş Bulvarı’nda meydana geldi. A.T. (47) idaresindeki 06 EV 4383 plakalı otomobil ile E.Ü. (41) yönetimindeki 24 EA 103 plakalı SUV tipi araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.T. (63), C.T. (10), M.Ü. (11) ve R.Ü. (6) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları: 500 bin konut İstanbul TOKİ diğer kategorisi kazananları tam liste