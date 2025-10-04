Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan’da kuru fasulye hasadı başladı: Üretim sezonu verimli geçti

Erzincan’da kuru fasulye hasadı başladı: Üretim sezonu verimli geçti

09:114/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yetkililer, bu yılki üretim sezonunun verimlilik açısından olumlu geçtiğini söyledi.
Yetkililer, bu yılki üretim sezonunun verimlilik açısından olumlu geçtiğini söyledi.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı başladı.

Kuru fasulye üretim ve deneme alanlarında 2025 yılı hasat sezonu başladı. Yürütülen hasat çalışmaları, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş tarafından yerinde incelendi.


Saha ziyaretinde, Müdür Yardımcısı Burak Mersinlioğlu, Yemeklik Tane Baklagiller Bölüm Başkanı Selçuk Yılmaz ve Üretim ve İşletme Bölüm Başkanı Yıldırım Sağlam da hazır bulundu.


Yetkililer, bu yılki üretim sezonunun verimlilik açısından olumlu geçtiğini ve deneme alanlarından elde edilen sonuçların gelecek yıllar için yol gösterici olacağını belirtti.


Hasat süreci, tarımsal Ar-Ge faaliyetlerine katkı sunmak ve kaliteli üretim hedeflerini desteklemek amacıyla titizlikle sürdürülüyor.





#erzincan
#kuru fasulye
#hasat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hamas anlaşmayı kabul etti mi? 20 maddelik Trump’ın Gazze planı ne oldu, son durum nedir?