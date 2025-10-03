Dillere destan Hakkari balında hasat başladı: El değmiyor şeker katılmıyor

Tam 25 yıldır arıcılık yapan Nedim Babat, "Yüksekova’da oturuyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Farklı bir bölge olan Ceylanlı köyüne geldik. Sepet kovan balın hasadına başladık. Tam 3 bin 200 rakımlı bir yerdeyiz. Bu bölgenin çiçeği ve endemik bitkisi çok farklı. İstediğim şekilde balımız çıktı. Şekersiz ve garantili bir bal elde edildi. Tamamen doğal. Arı her şeyi kendi yapıyor. El değmiyor, şeker de verilmiyor. Onun için bu bal çok özel bir bal" dedi.







