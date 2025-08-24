Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan'da motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Erzincan'da motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

23:2324/08/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Erzincan-Erzurum kara yolu yeni çevre yolu üzerinde motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
Erzincan-Erzurum kara yolu yeni çevre yolu üzerinde motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Erzincan’da motosikletin devrilmesi sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

F.A’nın (28) kullandığı 24 ABV 889 plakalı motosiklet, Erzincan-Erzurum kara yolu yeni çevre yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.A. ile motosiklette bulunan G.A. (27), U.A.A. (6) ve İ.S.A. (4) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



#Erzincan
#Kaza
#Motosiklet
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıfbank personel alımı 2025: Kimler başvurabilir, başvuru nereden yapılır? İşte tarihler