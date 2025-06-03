Erzincan'da sucuktan çıkan şoke etti

Aldığı sucuğu doğramak isteyen vatandaş, bıçağının takılmasıyla şüphelendi ve dikkatli incelediğinde sucuk içerisinde metal görünümlü bir cisimle karşılaştı.

Metal renginde, demir ya da alüminyum olduğu değerlendirilen parçayı fark eden vatandaş, yaşadığı şoku kameraya çekerek kayıt altına aldı. Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net şekilde görülüyor.