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Erzincan'da sucuktan çıkan şoke etti

Erzincan'da sucuktan çıkan şoke etti

08:233/06/2025, الثلاثاء
G: 3/06/2025, الثلاثاء
IHA
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Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net şekilde görülüyor.
Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net şekilde görülüyor.

Erzincan'da marketten alınan sucuk içerisinden metal bir cisim çıktı. Vatandaş yaşadığı şaşkınlığı kaydetti.

Aldığı sucuğu doğramak isteyen vatandaş, bıçağının takılmasıyla şüphelendi ve dikkatli incelediğinde sucuk içerisinde metal görünümlü bir cisimle karşılaştı.

Metal renginde, demir ya da alüminyum olduğu değerlendirilen parçayı fark eden vatandaş, yaşadığı şoku kameraya çekerek kayıt altına aldı. Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net şekilde görülüyor.

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