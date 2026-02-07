Yeni Şafak
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler: Kaya parçaları yola böyle düştü

08:157/02/2026, Cumartesi
IHA
Saha ekiplerinin bölgedeki kontrollerinin devam ettiği öğrenildi.
Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde, dev kaya parçalarının yola savrulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Depremin merkez üssü olan Hakbilir köyü yolunda sarsıntının şiddetiyle yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay esnasında yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.

Öte yandan sarsıntının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, kaya düşmelerini yerinde tespit etmişti. Köy merkezi ve çevresinde denetimler yapan Bayram, yol güzergâhındaki kaya düşmeleri dışında herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirmiş, güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetmişti.



