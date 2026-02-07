Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler: Kaya parçaları yola böyle düştü

Depremin merkez üssü olan Hakbilir köyü yolunda sarsıntının şiddetiyle yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay esnasında yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.