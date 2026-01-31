Yeni Şafak
Erzurum'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: İki kişi yaralandı

Erzurum'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: İki kişi yaralandı

20:4331/01/2026, Cumartesi
AA
Öte yandan aynı bölgede 2 ayrı aracın karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.
Öte yandan aynı bölgede 2 ayrı aracın karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.

Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun Köprüsü mevkisinde hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 64 LD 375 plakalı hafif ticari araç ve 50 AB 565 yabancı plakalı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede zeminin kaygan olduğu görüldü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki B.Ç. ve A.Ç, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan aynı bölgede 2 ayrı aracın karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.


