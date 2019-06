Erzurum’da hedef 1 milyon turist

Erzurum’u üreten kent haline getirmeyi amaçlayan ve turizm açısından 1 milyonu hedefleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman’dan Uzundere’ye, Palandöken Kayak Mekezi’nden yüksek irtifa kamp merkezine hemen her alanda planlanan istihdam ve turizm projelerini anlattı. Yaklaşık 9 aydır Valilik görevini icra eden Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’un değerlerini günümüz açısından geliştirerek, öneminin nasıl arttırılacağını kamuoyu ile paylaştı. Tanıdıkça ve öğrendikçe Erzurum’u daha çok sevdiğini ifade eden Memiş, turistik açıdan hedeflerinin 1 milyon olduğunu söyledi.

LİMANA ULAŞIM KOLAYLAŞIYOR

Erzurum’un üreten bir kent haline dönüştüğünü belirten Vali Memiş, “Tarihi mirasta, coğrafya olarak Türkiye’nin 3. Büyük alanına hizmet ediyoruz. Kuzey ilçelerimiz Karadeniz sınırları içerisinde, Orta hatta Doğu Karadeniz ikilimi hakim, Tarihi ipek yolu üzerindeyiz. Karadeniz’e bağlı büyük kamu yatırımlarımız devam ediyor. Ovit tüneli, Kırıklı ve Dallı kavak tüneli yapımlarını takip ediyoruz. Ödenek sorunu olmadığı takdirde 1 yıla kadar bitirilmesi planlanıyor. Rize’ye ulaşım 1 buçuk saate iniyor. Kop ve Zigana tünelleriyle 1 buçuk saatte Trabzon’a gidiyorsunuz. Tüneller sayesinde limana kolay ulaşacağız” dedi.

Palandöken Kayak Merkezi’nin potansiyelinin tam olarak kullanılamadığını belirten Vali Memiş, “Palandöken’in müthiş bir enerjisi var. 20’de 1’ini kullanabiliyoruz. Kış sezonunda otellerde yer bulmanız imkansız. Bizim otel sayısını ve yatak kapasitesini arttırmamız lazım. Dağın en güzel yerine 15 milyon lira harcayarak butik oteller yapacağız. Bu hem kaliteyi ve hem de istihdamı arttıracak” diye konuştu.

SAFARİ TURLARI DÜZENLENECEK

Oltu, Narman, Uzundere ve Tortum’un birleşerek turizm aksı oluşturduğunu belirten Vali Okay Memiş, “Özel işletmelerin önünü açıyoruz. Peri Bacaların’da çalışmalar yapacağız. Bisiklet safari, at safari, ATV safari ve yürüyüş parkurlarının olacağı bölgede Erzurumluların gurur duyacakları bir projeyi hayata geçiriyoruz. Erzurum’a yapılan her yatırım Erzincan’a, Bayburt’a, Kars’a, yapılmış sayılır. Buraya her gelecek marka çevre illerimizin de gelişmesine katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.

Erzurum’da bir Sultanahmet meydanı bulunduğunu belirten Vali Okay Memiş şu ifadeleri kullandı;

“Şehir merkezinde Yakutiye medresesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç kümbetler ve Lalapaşa Camii’nin bulunduğu alanın her bir metre karesi turistik alan. Vatandaşlarımızın gurur duyacağı bir Millet bahçesi yapıyoruz. O Bölgeyi temizlemek bile büyük bir işti o yüzde eski Belediye Başkanının emekleri de çok büyük. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla sürekli irtibat halindeyiz, İstanbul seçimlerinden sonra Erzurum’a davet edip bu mekanları turizme kazandırmaya çalışacağız.”