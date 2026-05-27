Erzurum’da iki aile arasında kavga: Beş kişi yaralandı

19:3627/05/2026, Çarşamba
AA
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Erzurum’un Palandöken ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Toparlak Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.


