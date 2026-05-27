Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Sinan Köten, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kurban Bayramı arefesinde Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında kurban pazarında başlayan tartışma, tarafların mahallede yeniden karşı karşıya gelmesiyle büyüdü.

Çıkan silahlı kavgada Sinan Köten ile 2 arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sinan Köten, sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, çatışma sırasında ateşlenen kurşunların çevrede bulunan bir evin camına ve park halindeki bir kamyonun aynasına isabet ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



