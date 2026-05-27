İstanbul’da ilk gün bilançosu: 767 kişi kurban keserken yaralandı

17:3527/05/2026, Çarşamba
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner

Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yaralıların büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, sağlık ekipleri bayram boyunca görev başında kaldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"




