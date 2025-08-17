Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: Dört kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: Dört kişi hayatını kaybetti

21:3117/08/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.
Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Erzurum-Tortum kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ES 7768 otomobil ile 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.


#Erzurum
#kaza
#ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sözleşmeli öğretmen ataması Ağustos 2025: Eş durumuna bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte atama takvimi