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Erzurum'da şiddetli sağanak ve sis etkili oldu

Erzurum'da şiddetli sağanak ve sis etkili oldu

15:462/05/2025, Cuma
AA
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Yağış nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşa
Yağış nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşa

Erzurum'un karlı zirvelerinde sis, kent merkezinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşadı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı kod" uyarısı yaptığı kentte başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşadı.

Ekipler, baskınlara karşı çalışma başlattı. Zirvesi karla kaplı Palandöken Dağı'nda da sis etkili oldu.



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