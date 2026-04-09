Erzurum'un uğrak noktasında heyelan: İki konut boşaltıldı

00:139/04/2026, Perşembe
IHA
Heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Erzurum İspir'de seyir terasının alt kısmında meydana gelen heyelan sonrası, can kaybı yaşanmadan 2 konut tedbir amaçlı boşaltıldı. Valilik, bölge çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığını ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığını açıkladı.

Erzurum’un İspir ilçesinde seyir terasının alt kısmında meydana gelen heyelan sonrası 2 konut tedbir amaçlı tahliye edildi.

Erzurum Valiliğince konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "İspir İlçemiz Yukarı Mahalle Esentepe Caddesi mevkiinde bulunan seyir terasının alt kısmında heyelan meydana gelmiştir. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamakta olup heyelan bölgesine yakın konumda olan 2 konut tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Heyelanın meydana geldiği alan çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



