Esas mücadele şimdi başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağını belirterek “Esas mücadelemiz şimdi başlıyor” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç’in, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği “Uluslararası Bağışçılar Konferansı”na canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, bilim insanlarının, yaşanan felaketi “Dünya üzerinde, karada meydana gelen en şiddetli sarsıntı” olarak tanımladığına dikkati çekti.

DEPREMİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR

Depremden etkilenen illerin bazılarının, son günlerde bir de aşırı yağış ve sel afetleriyle mücadele ettiğini kaydeden Erdoğan, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi: “Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı, yani artık kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, buralardaki bağımsız bölüm sayısı ise 876 bine varıyor. İlk hesaplarımıza göre, depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor.”

TEK BAŞINA MÜCADELE MÜMKÜN DEĞİL

“Bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Türkiye, depremin hemen sonrasında 90 ülkeden gelen 11 bin 320 personelin desteğini yanında buldu. 130’a yakın ülkeden yardımlar depremzedelerimize ulaştı. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın, kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB’nin, Birleşmiş Milletler’in ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.”

İKİ AYDA 108 BİN KONTEYNER

Bu konferansın, halklar arasındaki ilişkilerin ne kadar sağlam temellere dayandığını gösteren bir başka örnek olduğuna işaret eden Erdoğan, “Konferansta yapacağınız katkılar, depremin yaralarını sarma ve afetin izlerini ortadan kaldırma çabalarımızda bize yardımcı olacaktır çünkü esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, iş yerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz” dedi. Erdoğan, şunları söyledi: “Hedefimiz, bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını karşılayacak sayıda, kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplamda ise 650 bin konutu insanlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Bir taraftan bunları yaparken eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumuna aralıksız devam ediyoruz. İnşallah iki ay içinde 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanımızı bu alanlara yerleştireceğiz.”

45 bin öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmenlere bir müjde verdi. “Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum” diyen Erdoğan şunları kaydetti: “Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.”

Es-Sudani geliyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle 21-22 Mart’ta Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek müşterek adımların ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.











