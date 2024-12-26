Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Esed'in video maymunları hakkında suç duyurusu: "Muhaberat'ın propaganda elemanları yargılansın"

Esed'in video maymunları hakkında suç duyurusu: "Muhaberat'ın propaganda elemanları yargılansın"

Semih Kara
17:0726/12/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Esed rejiminin savaş suçlarının gizlenmesi için YouTube videoları üreten şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Esed rejiminin savaş suçlarının gizlenmesi için YouTube videoları üreten şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Katil Beşşar Esed'in propagandasını yapan 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Esed reminin propagandasını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Ümit Kutbay, İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.


Avukat Ümit Kutbay.

"Esed'in yerli işbirlikçileri hesap verecek"

Dernek üyeleri, İstanbul Adliyesi önünde "İnsanlık suçlusu Esed canisinin suç ortakları cezalandırılsın", "Baas cuntası hesabına Türkiye'de psikolojik harekat yapanlar cezalandırılmalı", "Muhaberat'ın propaganda elemanları yargılansın" ve "Esed canavarının yerli işbirlikçileri hesap verecek" yazılı pankartlar açtı.


Adliye önündeki basın açıklamasında video maymunlarının yargılanması için pankartlar açıldı.

Yeni Şafak gündeme getirdi

Esed rejimi döneminde Sednaya Cezaevi dahil onlarca savaş suçunu, katliamı ve işkenceyi örtbas etmek amacıyla
rejimin istihbarat elemanları tarafından Suriye'ye davet edilen YouTuber'ların Beşar Esed'e kadar uzanan ağı
, Yeni Şafak tarafından ortaya çıkarılmıştı.



#Esed Rejimi
#Ümit Özdağ
#Halaf Muftah
#Alper Rende
#Deniz Büstani
#İlay Aksoy
#Kemal Canbolat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2000 model altı ÖTV'siz sıfır araç alımına hurda teşviki ne zaman?