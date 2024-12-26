Esed'in video maymunları hakkında suç duyurusu: "Muhaberat'ın propaganda elemanları yargılansın"

Katil Beşşar Esed'in propagandasını yapan 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Esed reminin propagandasını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Ümit Kutbay, İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.
"Esed'in yerli işbirlikçileri hesap verecek"
Dernek üyeleri, İstanbul Adliyesi önünde "İnsanlık suçlusu Esed canisinin suç ortakları cezalandırılsın", "Baas cuntası hesabına Türkiye'de psikolojik harekat yapanlar cezalandırılmalı", "Muhaberat'ın propaganda elemanları yargılansın" ve "Esed canavarının yerli işbirlikçileri hesap verecek" yazılı pankartlar açtı.