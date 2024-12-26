Esed'in video maymunları hakkında suç duyurusu: "Muhaberat'ın propaganda elemanları yargılansın"

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Esed reminin propagandasını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Ümit Kutbay, İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.