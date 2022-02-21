Gündem Eşek paylaşımını yapan hesap sahte çıktı Aziz Sancarı linç ettiler
POLİTİKA

'Eşek' paylaşımını yapan hesap sahte çıktı: Aziz Sancar'ı linç ettiler

Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar geçtiğimiz gün "Aşı karşıtı olabilirsin, evine kapan ve aşı olma; ama dışarı çıkarsan millete bulaştırırsan bu hakkın yok." ifadeleri kullanmıştı. Bunun üzerine Twitter'da sahte hesapla paylaşılan bir twit nedeniyle binlerce kişi Sancar'a hakaretler savurarak linç kampanyası başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eşek paylaşımını yapan hesap sahte çıktı: Aziz Sancarı linç ettiler
Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'a sosyal medyada linç girişimi başlatıldı.

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılışına katılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

AŞI ÇAĞRISI YAPMIŞTI

  • Sancar, koronavirüs aşısıyla ilgili "Aşı olmamak başkasına da zarar veriyor. Hiç kimsenin başkalarını tehlikeye atmaya hakkı yok. Aşı karşıtı olabilirsin, evine kapan ve aşı olma; ama dışarı çıkarsan millete bulaştırırsan bu hakkın yok" dedi.

SAHTE HESABIN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Twitter'da Aziz Sancar adına açılan sahte hesaptan tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Gelişmek ile zenginleşmek farklı şeylerdir. Mesela Araplar zengindir ancak gelişmiş değillerdir. Biz de Araplara özeniyoruz; Gelişmek değil zenginleşmek istiyoruz. Bu yüzden bilgili ve kültürlü değil, paralı ne nüfuslu insanlara saygı duyuluyor bu coğrafyada" ifadeleri yer aldı.

Bu tweet 8 bin hesap tarafından paylaşıldı, 30 binden fazla yorum aldı. Kısa süre içerisinde linç edilen Aziz Sancar ismi ise Trend Topic listesine girdi.

SANCAR'A BÜYÜK HAKARETLER

Hesabın gerçekliğini onaylamadan birçok kişi Nobel Ödüllü Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'a hakaretler içeren paylaşımları HaddiniBilAzizSancar hastaghi ile yaptılar.

HESAP SAHTE ÇIKTI

Büyük tepki gören paylaşımın sahte hesaptan yapıldığı ortaya çıktı. Görselde bulunan Twitter hesabının ismi aratıldığında hesap bulunamadı.

İŞTE SANCAR'IN GERÇEK HESABI

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın gerçek hesabında, Twitter tarafından kişiye ait olduğu onaylanan 'mavi tik' yer alıyor. Bu gerçek hesaptan ise en son paylaşım 8 Eylül 2021'de yapılmış.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: 'Aşı karşıtıysan evine kapan, kimseye bulaştırmaya hakkın yok'
KORONAVİRÜS
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: 'Aşı karşıtıysan evine kapan, kimseye bulaştırmaya hakkın yok'

Bakan Kasapoğlu'yla birlikte gençlerle buluşan Aziz Sancar: Benim zamanımda böyle imkanlar yoktu
GÜNDEM
Bakan Kasapoğlu'yla birlikte gençlerle buluşan Aziz Sancar: Benim zamanımda böyle imkanlar yoktu

Aziz Sancar’lar bu kampüste yetişecek
GÜNDEM
Aziz Sancar’lar bu kampüste yetişecek

Aziz Sancar: Türk bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım
GÜNDEM
Aziz Sancar: Türk bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj

Nobel ödüllü Aziz Sancar kansere ilişkin heyecan verici araştırmasını Türkiye'ye taşıma müjdesi verdi
GÜNDEM
Nobel ödüllü Aziz Sancar kansere ilişkin heyecan verici araştırmasını Türkiye'ye taşıma müjdesi verdi
Para akışını kesecek

Para akışını kesecek

Olası bir işgale karşı ABD harekete geçti.
Bu duygunun tarifi yok

'Bu duygunun tarifi yok'

'Pençe-Şimşek' gazisine biyonik kol da takıldı.
Kılıçdaroğlu’ndan masadaki partilere mesaj: Cumhurbaşkanlığı teklifini kabul ederim

​Aytun Çıray'dan çirkin Çanakkale Köprüsü paylaşımı.

​Ukrayna'da üst üste gerilimi artıran açıklamalar.

Bir anda metrelerce yukarı fırladı.

​Rusya-Ukrayna geriliminde dikkat çeken iddia.

​Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi?

Hırsızlık için camiye giren şahıs dehşet saçtı.

Bayraktar: Türkiye, İHA'lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu.

​Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor.

Karşılıksız 15 bin TL ödeniyor

Karşılıksız 15 bin TL ödeniyor

SSK'lı, Bağ-Kur'lu memur, dul, yetim herkes için geçerli.

​Her yıl yüzlerce kişi kanserden hayatını kaybediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.