'Eşek' paylaşımını yapan hesap sahte çıktı: Aziz Sancar'ı linç ettiler

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılışına katılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

AŞI ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Sancar, koronavirüs aşısıyla ilgili "Aşı olmamak başkasına da zarar veriyor. Hiç kimsenin başkalarını tehlikeye atmaya hakkı yok. Aşı karşıtı olabilirsin, evine kapan ve aşı olma; ama dışarı çıkarsan millete bulaştırırsan bu hakkın yok" dedi.

SAHTE HESABIN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Twitter'da Aziz Sancar adına açılan sahte hesaptan tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Gelişmek ile zenginleşmek farklı şeylerdir. Mesela Araplar zengindir ancak gelişmiş değillerdir. Biz de Araplara özeniyoruz; Gelişmek değil zenginleşmek istiyoruz. Bu yüzden bilgili ve kültürlü değil, paralı ne nüfuslu insanlara saygı duyuluyor bu coğrafyada" ifadeleri yer aldı.

Bu tweet 8 bin hesap tarafından paylaşıldı, 30 binden fazla yorum aldı. Kısa süre içerisinde linç edilen Aziz Sancar ismi ise Trend Topic listesine girdi.

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SANCAR'A BÜYÜK HAKARETLER

Hesabın gerçekliğini onaylamadan birçok kişi Nobel Ödüllü Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'a hakaretler içeren paylaşımları HaddiniBilAzizSancar hastaghi ile yaptılar.

HESAP SAHTE ÇIKTI

Büyük tepki gören paylaşımın sahte hesaptan yapıldığı ortaya çıktı. Görselde bulunan Twitter hesabının ismi aratıldığında hesap bulunamadı.

İŞTE SANCAR'IN GERÇEK HESABI

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın gerçek hesabında, Twitter tarafından kişiye ait olduğu onaylanan 'mavi tik' yer alıyor. Bu gerçek hesaptan ise en son paylaşım 8 Eylül 2021'de yapılmış.

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