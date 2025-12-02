Esenler'de ATM'de kartının kalmasına sinirlenen kişi, güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı

Esenler Atışalanı Caddesi'nde İ.K, bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı kartı makinede kaldı. Bunun üzerine sinirlenerek ATM'ye zarar veren İ.K. ile bölgede bulunan bankanın güvenlik görevlisi B.E. arasında tartışma çıktı. Şüpheli İ.K, yanında bulunan bıçakla B.E'yi yaraladı.