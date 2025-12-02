Yeni Şafak
Esenler'de ATM'de kartının kalmasına sinirlenen kişi, güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı

14:332/12/2025, Salı
AA
Esenler'de, ATM'de kartının kalmasına sinirlenen şüpheli, tartıştığı güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Esenler Atışalanı Caddesi'nde İ.K, bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı kartı makinede kaldı. Bunun üzerine sinirlenerek ATM'ye zarar veren İ.K. ile bölgede bulunan bankanın güvenlik görevlisi B.E. arasında tartışma çıktı. Şüpheli İ.K, yanında bulunan bıçakla B.E'yi yaraladı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri İ.K'yi gözaltına alırken, yaralanan B.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



#bıçaklı yaralama
#Esenler
#İstanbul
#polis
