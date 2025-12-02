Yeni Şafak
Şaka değil gerçek! Evi içindeki eşyalarla çaldılar

13:282/12/2025, Salı
IHA
Bursa’da, hafta sonunu geçirmek için aldığı Tiny House, çalınınca sahibi hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık değerindeki evi ve içindeki eşyaları çalan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Şaka gibi olay, Bursa’nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, zanlı K.E., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı Tiny House evi ve içindeki malzemeleri çaldı. Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.


Yapılan operasyonla, Tiny House ev tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E. isimli şahsa teslim edilirken, zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#Bursa
#hırsız
#Tiny House
