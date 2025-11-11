Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Özer, temmuz ayında da terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada tahliye edilmişti.
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada, geçtiğimiz temmuz ayında, yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
İkinci davadan da tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında da tutuklu bulunan Özer hakkında tahliye kararı verildi.
"Rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı verilmişti
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik iddianamede "ihaleye fesat karıştırma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istenen Özer hakkında "rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı verilmişti.
Özer'in de arasında olduğu 12 şüpheli hakkındaki takipsizlik kararında, dava açmaya yeterli delil elde edilemediği ve iddiaların soyut kaldığı belirtilmişti.