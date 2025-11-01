Esenyurt’ta projelerle dolu 1 yıl

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt’u modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için eğitimden sağlığa, kültürden çevreye kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti: “Yeni eğitim dönemi öncesi 14 okulun bakım ve onarımı tamamlandı, binlerce öğrenciye sınava hazırlık ve etüt desteği sağlandı. Durmuş Döven İlkokulu’nun temeli atıldı, 800 öğrenci kapasiteli KYK Kız Yurdu projesi de hızla yükseliyor. 28 merkezde 145 branşta açılan kurslarda Esenyurtlulara mesleki eğitim verildi. Aşık Veysel ve İstiklal mahallelerinde yeni Aile Sağlığı Merkezleri, Akçaburgaz, Süleymaniye ve Akşemseddin mahallelerinde ise 112 Acil Sağlık istasyonları açıldı. Esenyurt Termal Kür ve Tedavi Merkezi 5 yıl aradan sonra tekrar hizmete alındı. Saadetdere Termal Merkezi de ilçeye sağlık alanında yeni nefes sağladı. Kafe ve emekli evlerimiz vatandaşların sosyalleşme alanlarını genişletti.