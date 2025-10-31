Yeni Şafak
Güngören’de Endülüs Kültür ve Sanat Sezonu açıldı

15:1031/10/2025, Cuma
Güngören Belediyesi, sanatseverleri Endülüs medeniyetinin büyüleyici atmosferinde ağırladığı 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonunu açtı.

Güngören Gösteri Merkezi'nde düzenlenen açılış programı, zengin içeriğiyle büyük ilgi gördü. Endülüs'ün müzik, mimari, şiir ve zarafetinden ilham alınarak hazırlanan sezon, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.



Fırsat tanıyan bir kültür sanat sezonu olacak


Gecenin ev sahibi olan Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, sezonun vizyonuna ışık tuttu. Demir,
“İnsan dünyaya bir borçla doğar. İnsanlığa, anne ve babasına, içinde bulunduğu topluluğa borçlanır. Sonra büyür ve bu borcunu ödemeye gayret eder. Biz de Güngören Belediyesi olarak bu döngüden ilham alıyor, yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Hizmet anlayışımız, tüketen değil, üreten bir anlayıştır. Altyapı, eğitim ve üretim aşamalarını tamamladık; bundan sonra imkân ve fırsat tanıyan bir kültür sanat sezonu içinde olacağız. Güngörenli gençlerin ürettiği eserleri ve oyunları bu sahnelerde görme fırsatımız olacak. Ne yazık ki, biz bugün kültür sanat sezonunu açarken, mazlum coğrafyalarda zulüm devam ediyor. Ancak biliyoruz ki, insanlık olarak bir araya gelip eninde sonunda bu zulmü bitireceğiz. Gazze’de yaşanan zulüm, dünyanın farklı coğrafyalarındaki vicdan sahibi insanları bir araya getirdi. Bu zalimler, insanlığa karşı yenildiler”
dedi.


Zamanın ötesinde sergisi büyük ilgi gördü


Güngören Kültür ve Sanat Sezonunun açılışının ilk durağı "Zamanın Ötesinde" sergisi oldu. Sergi, Endülüs medeniyetinin göz kamaştıran mirasını fotoğraf kareleriyle günümüze taşıdı. Sanatseverler, sergideki eserler aracılığıyla Kurtuba'nın camilerinden Gırnata'nın Elhamra Sarayı'na uzanan, mimari zarafetin ve ince işçiliğin doruk noktasına ulaştığı Endülüs'ün altın çağına tanıklık etme fırsatı buldu. Sergi, Endülüs’ü besleyen kültürler arası hoşgörüyü ve sanatsal derinliği yansıtarak, ziyaretçilere medeniyetin köklerine doğru büyülü bir görsel yolculuk sundu.


Gecenin onur konuğu Mim Kemal Öke oldu


Programın en can alıcı bölümlerinden biri, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin sunduğu konferans oldu. Öke, konuşmasının ana temasını Endülüs medeniyetinin tarih boyunca sergilediği "hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü" üzerine kurdu. Ancak Öke, sadece geçmişi anlatmakla kalmadı, Endülüs'ün bu parlak dönemindeki çoğulcu yapıyı günümüzün en kritik meselesiyle bağladı: Filistin ve İsrail arasındaki savaş. Endülüs'ün, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için nasıl bir barış ve bilim beşiği olduğunu vurgulayan Öke, bu tarihi örneğin, günümüzde Gazze'de yaşanan zulüm ve ayrımcılığın bir antitezi olduğuna dikkat çekti. Konuşmacı, Endülüs'ün bize miras bıraktığı "adalet ve insanlık" prensiplerinin, bölgedeki kalıcı barışın ve Filistin halkının acılarının dindirilmesinin tek yolu olduğunu belirterek, salonda derin bir etki ve toplumsal farkındalık yarattı.



Kutu oyunu büyük beğeni topladı


Açılış gecesinin prömiyeri, Güngören Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından özel olarak hazırlanan "Kutu" adlı oyun ile gerçekleşti. Oyun, sezonun temasına uygun olarak Endülüs'ün görkemli günlerinden yola çıkarak, medeniyetin zaman içindeki dönüşümünü sahneye taşıdı. Özellikle, Endülüs'ün son dönemlerinden günümüz Filistin coğrafyasına kadar uzanan dramatik bir anlatı sunan "Kutu", kültürel mirasın korunması ve modern dünyanın acı gerçekleri arasında köprü kurdu. Tiyatronun evrensel diliyle, izleyicilere tarihi bir farkındalık aşılayan yapım, Endülüs'teki hoşgörü ve Filistin'deki direnişin izlerini birleştirerek gecenin en çok alkış alan performanslarından biri oldu.


Güngören kültür sanatın kalbi olacak


Programın sonunda, sanatçı Sedat ANAR'ın eşsiz dinletisi, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve geceye mistik bir atmosfer kattı. Güngören Kültür ve Sanat Sezonu, 2025-2026 sezonunda fikir dünyasını aydınlatacak söyleşiler, birbirinden nitelikli tiyatro gösterimleri ve yaratıcılığı geliştirecek atölye çalışmaları ile tüm İstanbulluları kültür sanatın kalbi olacak.



