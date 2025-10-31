Güngören’de Endülüs Kültür ve Sanat Sezonu açıldı

“İnsan dünyaya bir borçla doğar. İnsanlığa, anne ve babasına, içinde bulunduğu topluluğa borçlanır. Sonra büyür ve bu borcunu ödemeye gayret eder. Biz de Güngören Belediyesi olarak bu döngüden ilham alıyor, yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Hizmet anlayışımız, tüketen değil, üreten bir anlayıştır. Altyapı, eğitim ve üretim aşamalarını tamamladık; bundan sonra imkân ve fırsat tanıyan bir kültür sanat sezonu içinde olacağız. Güngörenli gençlerin ürettiği eserleri ve oyunları bu sahnelerde görme fırsatımız olacak. Ne yazık ki, biz bugün kültür sanat sezonunu açarken, mazlum coğrafyalarda zulüm devam ediyor. Ancak biliyoruz ki, insanlık olarak bir araya gelip eninde sonunda bu zulmü bitireceğiz. Gazze’de yaşanan zulüm, dünyanın farklı coğrafyalarındaki vicdan sahibi insanları bir araya getirdi. Bu zalimler, insanlığa karşı yenildiler”