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İSTANBUL

Esenyurt'taki olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama: Yedi gözaltı var

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam iki grup arasındaki kavganın ardından bir pasajın camlarının taş atılarak zarar verilmesi olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Esenyurttaki olaylarla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama: Yedi gözaltı var
Olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Esenyurt'taki olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga: Öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı
FOTOĞRAF 8
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Olay, 21.00 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri cadde üzerindeki iş yerine sığındı.
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Onları kovalayan diğer grup ise iş yerinin camlarını taşlamaya başladı. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı.
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Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı.
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Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup, kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırıyor.
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Esenyurt'ta iki grup arasında kavga: Öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı
İstanbul Esenyurt'ta, iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığındı. Diğer grup ise o iş yerini taşladı, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada yedi kişinin gözaltına alındığı belirtildi.


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