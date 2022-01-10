Esenyurt'taki olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama: Yedi gözaltı var

Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Onları kovalayan diğer grup ise iş yerinin camlarını taşlamaya başladı. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı.

Olay, 21.00 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri cadde üzerindeki iş yerine sığındı.

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga: Öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı

İstanbul Esenyurt'ta, iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığındı. Diğer grup ise o iş yerini taşladı, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada yedi kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

