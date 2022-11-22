Eşi sürülünce ittifakı bozdu

Bilecik’te 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin desteğiyle seçilen CHP’li Semih Şahin’in görevden alınmasının ardından başkan olan CHP’li Melek Mızrak Subaşı, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya’yı kızdırdı. Sakarya, sosyal medyadan “İttifak partisi il başkanı olarak soruyorum, Semih başkanın projelerinin hangisini gerçekleştirdiniz? Orada burada fotoğraf vermek dışında” diye bir tweet attı.

CHP’li İl Başkanı Metin Yaşar da bu tweete “CHP İl Başkanı olarak ben de soruyorum, ilgili şahıs 31 Mart 2019 yerel seçimlerine giderken Bilecik halkına hangi projeyi açıkladı ve hangi projeye başlayıp da yeni başkan yarım bıraktı? Projesi başka olanlara vereceğimiz cevap bu kadar” diye cevap verdi. Bunun ardından şehirde “İttifak çatlıyor mu?” soruları gündeme geldi.

ÇALIŞMADAN MAAŞ ALIYORDU

Ancak kavganın tamamen “kişisel hesaplardan” kaynaklandığı ortaya çıktı. Eski başkan Semih Şahin tarafından Sakarya’nın eşi Rengin Öker Sakarya’nın belediyeye güvenlik elemanı olarak atandığı ve çalışmadan maaş aldığı öne sürüldü. Yeni başkan Subaşı’nın ise, Rengin Öker Sakarya’yı başka bir birime sürdüğü ifade edildi. Bu duruma sinirlenen Hakan Sakarya’nın da sosyal medyadan paylaşım yaptığı iddia edildi.

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