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ANTALYA

Eşini doğum yaparken gerçekleşen kazada kaybetmişti: Şimdi de koronavirüse yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde doğum için eşini hastaneye götüren ambulansın peşinden motosikletiyle giderken kazada yaşamını yitiren Nusret Özdemir'in (24) eşi Selma Özdemir, koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. Bu arada Özdemir, bebeğine hamilelik sürecinde kocasıyla düşündüğü Asya adını verecek.

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Haber Merkezi DHA
Eşini doğum yaparken gerçekleşen kazada kaybetmişti: Şimdi de koronavirüse yakalandı
Eşini doğum yaparken gerçekleşen kazada kaybetmişti.

Kaza, 8 Ocak günü saat 12.30 sıralarında, D-400 kara yolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobil ile Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Doğum sancısı tutan eşi Selma Özdemir'i hastaneye götüren ambulansın peşinden giden Özdemir, yaralandı. Özdemir'in ambulansı takip ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

AMELİYATTAYKEN BEBEĞİ DOĞDU


Kavşakta görevli polis memurları tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Nusret Özdemir, buradaki müdahalenin ardından Alanya'ya sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Nusret Özdemir ameliyata alınırken, o saatlerde Selma Özdemir ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdi. Ameliyat sonrası uyutulan Nusret Özdemir, salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir, Ilıca Mahallesi’nde toprağa verildi.


Özdemir'in cenazesinin toprağa verilmesinden saatler sonra Selma Özdemir ile sarılık teşhisi konulan bebeğin tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.


KORONAVİRÜS OLDU


Selma Özdemir, olayın ardından Alanya'da oturan ablasının yanında kaldı. Hastanede olduğu süreçte kendisine refakat eden ablası ile Selma Özdemir çarşamba günü rahatsızlanınca Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrolde Selma Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bebeğiyle hastanede kalan Özdemir'in tedavisi devam ediyor.


BEBEĞİN ADI ASYA


Selma Özdemir'in hamilelik sürecinde eşi Nusret ile sohbetlerinde doğacak çocuğa, 'Asya' adını vermeyi istedikleri öğrenildi. Özdemir'in koronavirüs tedavisi sonrası taburcu olduktan sonra İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru yapıp çocuğuna Asya adı ile kimlik çıkarmayı planladığı belirtildi.


ÖMÜR BOYU MUTLULUK İSTEĞİ YARIM KALDI


Özdemir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce Gazipaşa Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği nikah töreninin görüntüleri ortaya çıktı. Çiftin sağlık ve mutlulukta ömür boyu birlikte olma temennisiyle 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdiği günden, geriye hatıraları kaldı.

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