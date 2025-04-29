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Eşini otobüste unuttu: Torunu paniğini kayda aldı

Eşini otobüste unuttu: Torunu paniğini kayda aldı

13:2629/04/2025, Salı
DHA
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Eşini otobüste unuttu, yaşadığı paniği torunu cep telefonuyla görüntüledi.
Eşini otobüste unuttu, yaşadığı paniği torunu cep telefonuyla görüntüledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Akgül, hastane dönüşü bindiği belediye otobüsünde eşini unutunca büyük panik yaşadı. Otobüs kalabalığı nedeniyle eşi Saadet Akgül’ün (68) otobüste kaldığını fark edemeyen Akgül'ün yaşadığı telaş, torunu Gürhan Akgül (17) tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

25 Nisan günü, şeker ve tansiyon hastası olan eşini Bursa Şehir Hastanesi'ne kontrole götüren Hasan Akgül’e torunu Gürhan da eşlik etti. Kontrollerin ardından eve dönmek üzere belediye otobüsüne binen üçlü, Emek Mahallesi durağında inmeye çalıştı. Dede ve torun otobüsten inerken, kalabalığın ortasında kalan Saadet Akgül araçtan inemedi. Eşini yanında göremeyen Hasan Akgül paniğe kapıldı.

'Gülme oğlum, çıldıracağım'

O anları cep telefonuyla kaydeden torun Gürhan’ın “Dede, babaannem nerede?” sorusuna, Hasan Akgül'ün “Allah aşkına yapma ya... Of Allah’ım çıldıracağım, çıldıracağım vallahi” diyerek yanıt verdiği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Panikle sağa sola yürüyen dede, “Bu araba başka yere gidiyor ya, nerede inecek oğlum?” diyerek çaresizliğini dile getirdi. Neyse ki bir sonraki durak olan Sanayi Mahallesi’nde otobüsten inen Saadet Akgül, kısa süre sonra eşiyle kavuştu.

'Eşimi ilk kez unuttum'

Yaşadıklarını anlatan Hasan Akgül, “Şehir Hastanesi’ne kontrole gittik. Otobüs çok kalabalıktı. Emek durağında indik ama eşim otobüsün ortasında kaldığı için inemedi. Araba hareket etti. Torunum gülüyor, ben panikle ne yapacağımı şaşırdım. O güldükçe daha da sinirlendim,” dedi.

45 yıllık evli olduğunu belirten Akgül, “Unutkanlığım var ama eşimi ilk kez unuttum. Küs kaldı bir süre, 'Beni unuttunuz' diye sitem etti ama sonra geçti. Sağ salim bulduğumuza şükrediyorum” ifadelerini kullandı.





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