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Eski belediye başkanının şüpheli ölümü

Eski belediye başkanının şüpheli ölümü

04:0013/11/2024, среда
G: 13/11/2024, среда
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Kastamonu Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek
Kastamonu Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek

Kastamonu’nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in cansız bedeni gölette bulundu.

Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AK Parti’den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Civelek’ten yakınları önceki gün akşam saatleri itibariyle haber alamadı. Yakınlarının ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda Civelek’in aracı, Suğla Yaylası'nda gölet kenarında bulundu. Ekipler, yayladaki gölette yaptıkları aramada, Civelek'in cesedine ulaştı. Bot yardımıyla sudan çıkarılan Civelek'in cenazesi morga gönderildi. Ayrıca ekipler, Civelek’e ait terk edilmiş halde bulunan araçta da incelemelerde bulundu.




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