Eski Cumhuriyet Savcısı Demir'den Yargıtay Başkanı Yaman'a istifa çağrısı

21:4130/10/2025, Perşembe
Eski Savcı Demir, skandal sözleri sonrası Yaman'ı istifaya çağırdı.
Eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman’ın sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi. Demir, bir yüksek hakimin bir gazete hakkında kullandığı ifadelerin “yargı mehabetine ve bağımsızlığına zarar verdiğini” belirterek, “Derhal hakimlikten istifa etmeli.” çağrısında bulundu.

Eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman’ın Yeni Şafak gazetesine yönelik sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.Yaman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum. Yeni Şafak küçüktür lakin mide bulandırır” skandal ifadeleri ile Yeni Şafak'ı hedef almıştı.

Demir'den Yaman'a istifa çağrısı

Bu sözlerin ardından Savcı Demir, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaman’ı istifaya davet etti.

Demir, “Bir hakimin, üstelik Yargıtay hakimi olmuş, daire başkanı seçilmiş bir yüksek hakimin; bir gazete ve sahipleri hakkında bu tür çirkin ifadeler kullanması asla yargı ağzına yakışmaz.” dedi.

“Yargı bağımsızlığını ayaklar altına aldı”

Demir açıklamasında, “Derhal hakimlikten istifa etmeli ve varsa hukuk mücadelesini öyle yapmalıdır. Bu tavır yargı bağımsızlığını ve hakim mehabetini ayaklar altına almıştır.” ifadelerine yer verdi.



