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Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası vefat etti

23:0517/04/2025, Perşembe
IHA
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Mevlüt Çavuşoğlu - Osman Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Osman Çavuşoğlu

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında vefat etti. Osman Çavuşoğlu, bir süredir Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.



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