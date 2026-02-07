Eski iş yerindeki 4 mesai arkadaşını tabancayla yaralayan şahıs gözaltına alındı

Yeni Şafak
19:177/02/2026, Cumartesi
AA
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, eski iş yeri olan tekstil atölyesinde kız kardeşiyle ilgili dedikodu yapıldığı iddiasıyla 4 eski mesai arkadaşını tabancayla yaraladı. Olay sonrası atölyenin damına çıkan şüpheli, özel harekat polislerince gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki eski iş yeri olan tekstil atölyesine giden Ü.A. (26), burada kız kardeşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kişilere tabancayla rastgele ateş etti.

Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun'u yaralayan Ü.A, daha sonra tekstil atölyesinin damına çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Damda polise direnen şüpheli Ü.A. ise özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Üstünden 2 tabanca çıkan zanlı, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.


