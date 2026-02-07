Eski iş yerindeki 4 mesai arkadaşını tabancayla yaralayan şahıs gözaltına alındı

Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki eski iş yeri olan tekstil atölyesine giden Ü.A. (26), burada kız kardeşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kişilere tabancayla rastgele ateş etti.