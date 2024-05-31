Eski İstanbul evleri Filistin için müzayedede

İlalan, “Filistin’de ölen çocukları görünce kalbim acıdı, elimden daha fazla ne gelir ki diye düşünmeye başladım ve annemle birlikte dedemin eserlerini hibe etmeye karar verdik. Rahmetli dedem romancı Bahaeddin Özkişi’den hatıra kalan el emeği eski Türk evlerinin maketlerinin satışa sunulacağı Filistin’e destek müzayedesi yapılmasına karar verdik” dedi. İlalan, duygularını şöyle dile getirdi: “En değerli el emeklerimizle Filistin halkına yardım etmek istedik ve böyle bir organizasyon başlattık. Dedemin yıllardır özenle sakladığımız ahşap maket evlerini de müzayedede satışa çıkarmak istedik.”

19 Haziran 1928 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelen Bahaeddin Özkişi, erken yaşta edebiyatla ilgilenmiş ve ilk öyküleri Tanpınar tarafından da övgü almıştı. Yazdığı öykü ve romanlarıyla pek çok ödül alan Özkişi 1975 yılında vefat etti. Eşi Fatma Özden Özkişi’nin de desteğiyle vefatından sonra da yarım kalan hikayeleri kitaplaştırıldı. Edebiyatın yanında el sanatıyla da ilgilenen Özkişi, 1960-70 yılları arasında bir bir yıkılmaya başlayan eski İstanbul’un ahşap evlerini kayıt altına almak istedi. Bu evlerin birebir maketlerini yapmaya başladı ve 10 yılda tamamladı. Vefatından sonra eşi Fatma Özden Özkişi ve kızı Zeynep Özkişi tarafından özenle 64 yıldır saklanan bu maket evler Filistin yararına ilk kez satışa çıkarılıyor. Maket evler müzayede öncesi restorasyon geçirerek cam bir fanus içine alındı. İkisi Fatih’te biri Edirne’de bulunan üç ahşap evin birebir kopyası olan eşi benzeri olmayan maket evler müzayede ile satılacak.