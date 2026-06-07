Eski kamu tahsislerine yasal çerçeve

AK Parti, kamulaştırma yapılmadan kamu hizmetine tahsis edilen taşınmazlarla ilgili Meclis’e bir yasa teklifi sundu. Buna göre; 1956’dan önce bu statüye girmiş olan taşınmazlar kamulaştırılmış sayılacak. Vatandaş geçmişe dönük mülkiyet talebinde bulunamayacak, yalnızca taşınmazın o tarihteki bedelini isteyebilecek. Düzenleme, yıllardır kamu hizmetinde kullanılan ancak resmî kamulaştırma işlemi tamamlanmamış eski taşınmazlarla ilgili tartışmaları kapatmayı hedefliyor. Teklife göre, 1956’dan önce yol, okul, hastane, karakol gibi kamu hizmetleri için fiilen kullanılan araziler, geriye dönük olarak kamulaştırılmış sayılacak. Böylece vatandaş ya da mirasçıları bu taşınmazlar üzerinde yeniden mülkiyet hakkı talep edemeyecek.

RAYİÇ BEDELİ İÇİN BAŞVURU YOLU AÇIK

Hak sahiplerine yalnızca taşınmazın kamu hizmetine ayrıldığı tarihteki rayiç bedeli için başvuru yolu açık olacak. Düzenleme, özellikle yıllardır süren tapu ve bedel davalarını sona erdirmeyi amaçlarken kamu idarelerinin kullandığı taşınmazların tapu işlemlerinin de hızlandırılmasını öngörüyor.Düzenlemeyle, 1963 sonrasında açılan veya hâlen süren bedel ve mülkiyet talepli davaların reddedilmesi öngörülüyor. Teklif ayrıca bu taşınmazların ilgili idareler adına tescil edilmesini ve dava süreçlerindeki harç ile vekâlet ücretlerinin maktu uygulanmasını içeriyor.

KİMLER ETKİLENECEK?

Tapusu kendi üzerinde görünmesine rağmen arazisi yıllardır kamu tarafından kullanılan vatandaşlar, bu taşınmazlar için dava açmış ya da açmayı düşünen mirasçılar ve “kamulaştırmasız el atma” gerekçesiyle tazminat veya mülkiyet talebinde bulunan kişiler düzenlemeden doğrudan etkilenecek.



