Eski vekil Kaplan, kendini yardıma adadı

AK Parti eski Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan, savaş ve terör mağduru çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere, dünyada açlık ve yoksullukla mücadele eden insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla vakfı kurduklarını belirtti.

AİLESİYLE YAPTIĞI YARDIMLARI KURUMSAL HALE GETİRDİ

Ailesiyle sürdürdükleri yardımlaşma ve dayanışmayı, kurumsal hale getirmeyi istediklerini, bu düşünceden yola çıkarak vakfı kurduklarını ifade eden Kaplan, yurt içinde ve yurt dışında insan kaynağını oluşturarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

2 MİLYAR İNSANA YARDIMA MUHTAÇ

Dünyada 2 milyardan fazla yardıma muhtaç insanın bulunduğunu ifade eden Kaplan, "Coğrafya sınırlaması olmadan insanlara yardım ulaştıracağız. Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla 4 milyon kişinin Türkiye'ye göç etti. Bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ülke olarak büyük bir yardımlaşma örneği sergilendik" dedi.