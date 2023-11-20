Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu AK Parti'ye katılma sürecini değerlendirdi: Cumhurbaşkanımızın yurt içi yurt dışı politikalarına inandığım için geçtim

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatipoğlu, gazetecilere, 2024 yerel seçimlerinin yaklaştığını ve bu seçimle ilgili herkesin kendisini motive etmesini istediğini söyledi.

Eskişehir'in beceriksiz ve sadece bahane üreten bir yönetimin altında günden güne eridiğini belirten Hatipoğlu, şunları dile getirdi:

"Kendimizi doğru anlatıp vatandaşlarımızın gönlüne girip bu seçimi almak, Eskişehir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak boynumuzun borcu olmalıdır. Geçenlerde yeni seçilen CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ne diyor? 'Elimizdeki üç büyükşehir belediyesinde oylarda gerileme var.' diyor. Bu belediyelerden birincisi Eskişehir. Allah'a şükürler olsun, vatandaşlarımız da 'Artık bunlara yeter.' diyor. Çok çalışacağız, hiç yorulmayacağız. Eskişehir'i bir AK Parti belediyesi yapacağız."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisinin AK Parti'ye geçmesini "siyasi dolandırıcılık" olarak nitelendirmesiyle ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Hatipoğlu, "Ben hep şöyle düşünürüm. Bir işe girerken değil çıkarken insanın kalitesi belli olur. Onun için ben İYİ Parti defterini kapattım. İYİ Partiyle ilgili bundan sonra ağzımdan üzerimize bir iftira atılmadığı sürece kötü bir şey duyamazsınız. Söylemek de istemiyorum. Ben o defteri kapattım." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyla ilgili kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu belirten Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Ben aday olsam da veya Eskişehir'e yakışacak başka bir büyükşehir belediye başkan adayı olsa da elimizden gelen çalışmayı yapacağız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ben veya başka bir AK Parti'li arkadaşımızla kazanacağız. Bazı gazeteciler bana mail atmış, sormuşlar, 'Siz, AK Parti'ye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için mi geçtiniz?' Kesinlikle öyle bir şey yok ancak bugün itibarıyla böyle bir süreç var. Belediye seçimleri var. Zamanlamayla alakalı bir şey bu. Kesinlikle ne AK Parti'den bana böyle bir taahhüt var ne de benim böyle bir beklentim oldu. Maddi manevi hiçbir beklenti olmadan, Türkiye Yüzyılı'na inandığım için, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt içi, yurt dışı politikalarına inandığım için AK Parti'ye geçtim. Milli duruştan, yüzde yüz millilikten dolayı geçtim."

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'ye kazandıracağım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermek isterse bu teklifi kabul edeceğini söyleyen Hatipoğlu, "Ancak başka bir adayımız da olsa ben kendim aday olmuşum gibi gece gündüz çalışacağım. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'ye kazandıracağım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kendisi için ne söylediğinin artık çok bir öneminin olmadığını dile getiren Hatipoğlu, "Ben önüme bakıyorum, 'Eskişehir' diyorum. Bundan sonra Eskişehir harici ağzımdan hiçbir şey duyamayacaksınız." diye konuştu.

Eskişehir İYİ Parti Teşkilatında kendisiyle yola devam etmek isteyen birçok arkadaşının bulunduğunu belirten Hatipoğlu, "Bunların sayısı 500'ün üzerinde. Ben ayrılmadan önce, ayrıldıktan sonra ve bundan sonraki süreçte de ayrılıp benim yol yürüdüğüm yerde yol yürümek istiyorlar. Bunlarla da ilgili önümüzdeki günlerde AK Parti'mize katılımlar olacak." dedi.

Hatipoğlu, "Genel seçimlerde size oy veren bir kitle vardı. O kitleye nasıl seslenmek istersiniz?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"O kitleyle de şöyle bir iletişimimiz var, çok enteresan. Aslında çoğu da bu durumdan çok memnun çünkü şunları söylüyorlar, diyorlar ki: 'Siz, hizmet etmek istiyorsunuz. Orada o imkanı bulamadınız. AK Parti'de, hükümette Eskişehir'e hizmet etmek isteyen biri olarak daha büyük imkanlar bulacaksınız.' diyorlar. 90 bin oy aldım. Bu 90 bin oyun Eskişehir'in içindekiler bilmez, bir kısmı da herhalde Nebi Hatipoğlu'nun kendi oyunudur. Bu arkadaşlar AK Parti'den de olsun, MHP'den de olsun, diğer partilerden de olsun bizi sevdikleri, saydıkları için oy veren insanlar da var. Bunların sayısının 40 binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz."

Toplantıda AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel ve İl Başkanı Süleyman Reyhan da Hatipoğlu'na 'Hoş geldiniz' diyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.