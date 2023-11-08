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Hatipoğlu AK Parti’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezindeki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet taktı. Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek istifa ettiğini duyurmuştu.

04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:16 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye katıldı.

Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye katıldı.

İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki MKYK toplantısı öncesi Hatipoğlu’na rozet taktı. Hatipoğlu’na rozetini takan Erdoğan, “İnşallah bu katılım töreni partimiz için, Türkiye demokrasisi için hayırlara vesile olur. İnşallah bundan sonraki süreçte de Eskişehir ile birlikte bölgede yeni bir sıçramanın, yeni bir doğumun, yeni bir gelişmenin olmasına da vesile olur. Eskişehir’le beraber durmak yok yola devam diyelim” ifadelerini kullandı.

ONURLA SİZLERLEYİM

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu da AK Parti ailesine dahil olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. “Sizi mahcup etmemek için ülkemize, milletimize canımı dişime takarak hizmet etmek hayat düsturum olacaktır Sayın Cumhurbaşkanım” diyen Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gönlüm isterdi ki kısa siyaset yolculuğum burada sizlerle, Sayın Cumhurbaş-kanımızın himayesinde başlasaydı keşke. Kızılelma ülküsünün, Türkiye’nin küresel bir güç olarak kalmasının, devletimizin iç ve dış tehditleri ivedilikle bertaraf etmesinin, şer odaklarının imhasının tek koşulu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kuvayı Milliye ruhunun vücut bulmuş hali Cumhur İttifakı saflarında bir araya gelmektir. Devletimizin bekası gereğiyle yapılması gereken budur. Bu düşüncelerim dolayısıyla çok lince uğradım ama inandığım doğrudan bir karış geri adım atmadım. Ve bugün de onurla, gururla sizlerleyim.”



#Siyaset
#AK Parti
#Nebi Hatipoğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
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