Eskişehir'de 5 kişiyi rastgele bıçakla yaralamıştı: Savcılıktan 'yayın yasağı' kararı

Yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız"