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Eskişehir'de 5 kişiyi rastgele bıçakla yaralamıştı: Savcılıktan 'yayın yasağı' kararı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek çelik yelek giyip, maske takarak sokağa çıkan Arda K.'nin (18) karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin yayın yasağı getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

11:39 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 11:41 - 13/08/2024 Salı
DHA
Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı saldırıda savcılıktan 'yayın yasağı' kararı
Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı saldırıda savcılıktan 'yayın yasağı' kararı

Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde dün sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K.'nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildiğini açıkladı.


Başsavcılık açıklamasında,
"12.08.2024 tarihinde Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen bıçakla yaralama olayı ile ilgili olarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Bilgilerinize duyurulur"
denildi.

Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K.'nin (18), daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırarak 5 kişiyi yaraladığı olayla ilgili, "
Yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız"
dedi.



#Eskişehir
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#yaralam
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