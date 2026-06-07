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Eskişehir'de apartman girişinde yangın: İki kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'de apartman girişinde yangın: İki kişi dumandan etkilendi

19:017/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
IHA
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Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Eskişehir'de bir apartmanın girişinde çıkan yangında oluşan yoğun dumandan etkilenen Y.G. ve E.G., hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir’de bir apartmanın girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Doğru Sokak’ta bir apartmanın girişinde meydana geldi. Apartman girişinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Yangında dumanlar binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen Y.G. ve E.G. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


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