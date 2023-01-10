Eskişehir’de cemevi bulamayınca saldırı için Ankara’ya gittim

Başkentteki 4 cemevine saldırıyla ilgili soruştuma tamamlandı. Ahmet Ozan Karaca isimli saldırgan, Mamak’ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’ne 30 Temmuz’da saldırı düzenledi. Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, biri kesici aletle 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, saldırgan Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğunu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.’yi Eskişehir’de yakaladı.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak 3 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Ozan Karaca ile saldırgana yardım ettiği tespit edilen Çağdaş Can B. ve Baver G.’nin “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme”, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” ve “silahla basit yaralama” suçlarından 12 yıla kadar hapsi istendi.

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KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM

İddianamede, ifadelerine yer verilen sanıklar şunları söyledi:

Ahmet Ozan Karaca: 29 Temmuz’da Baver’in yanına Eskişehir’e gittim. 30 Temmuz’da gece saatlerinde Ankara’ya doğru hareket ettim. Sabah 06.00 sıralarında Polatlı ilçesinde bir otelde konakladım. Öğle saatlerinde Ankara’ya gelerek Google üzerinden yaptığım arama sonrasında tespit ettiğim yerlere saldırıda bulundum. Daha sonra aracıma binerek Eskişehir’e kaçtım. Amacım Eskişehir’de cemevine saldırı yapmaktı ancak Eskişehir’de cemevi bulunmadığı için Ankara’ya geldim. Eylem kendi kararım, kimseden talimat almadım.

Çağdaş Can B.: Ahmet Ozan Karaca ve Baver G. benim arkadaşlarım. Eskişehir’de üniversite öğrencisiyim. Olayla bir ilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum.

Baver G.: Ahmet Ozan Karaca, 29 Temmuz’da beni aradı ve Eskişehir’e geldiğini söyledi. Eve gelip 03.00 gibi uyuduk. Saat 05.00 gibi telefonum çaldı. Ahmet Ozan, hava almak için dışarı çıktığını ancak evi bulamadığını söyledi. Ona konum attım ve uyudum. Olayla bir ilgim yok.

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Ahmet Ozan Karaca

Akli dengesi yerinde değil!

Ahmet Ozan Karaca’nın avukatı, müvekkilinin akıl sağlının yerinde olmadığını belirterek buna ilişkin rapor alınmasını talep etti. Bunun üzerine gözlem altında tutulan Karaca için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nce hazırlanan raporda, Ahmet Ozan Karaca’nın “işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasında, bu fiillerle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olduğu, cezai ehliyetinin bulunmadığı kanaatinin oluştuğu” bildirildi. Savcılık, Karaca’nın akıl hastası olduğuna mahkemece kanaat getirilmesi halinde, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını istedi.